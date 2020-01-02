Легендарный гонщик подписал контракт с командой Формулы-1

Польский гонщик Роберт Кубица подписал контракт с командой Формулы-1 Alfa Romeo. Кубица стал резервным пилотом команды.

Польская нефтеперерабатывающая компания Orlen стала одним из титульных спонсоров швейцарской команды.

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В следующем сезоне коллектив выступит под названием Alfa Romeo Racing Orlen. Команда заключила со спонсором многолетнее соглашение, информирует сайт Alfa Romeo.

В 2020 году боевыми пилотами Alfa Romeo Racing Orlen останутся Кими Райкконен и Антонио Джовинаццо.

Роберт не нуждается в представлении – это один из самых талантливых гонщиков своего поколения. Он настойчиво боролся за то, чтобы вернуться в гонки после аварии в ралли. Его обратная связь будет бесценной, и мы постараемся двигать команду вперед,

– заявил руководитель швейцарцев Фредерик Вассер.

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В прошлом сезоне Роберт вернулся в Формулу-1 после многолетнего перерыва. Гонщик выступал за Williams и заработал только одно очко.

Кубицу в Williams заменит Николя Латифи.