Легендарный Хави забил сумасшедший гол и отдал результативный пас: видео

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Хави
Хави / darakchi.uz

Катарский футбольный клуб "Аль-Садд" в матче группового этапа Лиги чемпионов Азии встретился с узбекским "Пахтакором".

Счет в игре на девятой минуте прямым ударом со штрафного открыл бывший полузащитник "Барселоны" Хави.

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Через 20 минут гости отыгрались, но в итоге команда Хави выиграла со счетом 2:1. На 87 минуте гол забил Бунеджа после паса Хави.

В группе D "Аль-Садд" после четырех матчей лидирует, имея в своем активе 7 очков.

Хави перешел в "Аль-Садд" в 2015 году. С 1991 года футболист находился в системе "Барселоны", в игре которой играл ведущую роль.

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Теги: Футбол Спорт
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