Легендарный игрок "Атлетико" расплакался на прощании с клубом. Он провел в команде 9 лет

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Легендарный игрок "Атлетико" расплакался на прощании с клубом. Он провел в команде 9 лет

Уругвайский защитник мадридского "Атлетико" Диего Годин покидает клуб. На торжественном прощании с руководством и болельщиками игрок не сдерживал слез.

"Это мои последние дни и матчи с "Атлетико". Я бы хотел сказать вам об этом лично, потому что я очень люблю клуб и эту футболку. "Атлетико" не просто клуб для меня, это моя семья, поэтому очень трудно прощаться. Это были прекрасные годы, за которые я хотел бы поблагодарить всех. Самая прекрасная часть моей карьеры и жизни подходит к концу", – заявил Годин на прощание.

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Во время своей речи защитник не сдерживал слез. Не сдерживали слез и звездные гости, среди которых наставник "матрасников" Диего Симеоне и форвард Гризманн.

Стоит отметить, что Годин – капитан "Атлетико". Он провел за клуб 387 матчей, в которых забил 27 голов. Именно его удар головой в матче против "Барселоны" 17 мая 2014 года помог "Атлетико" стать чемпионом Испании. Через неделю он забьет гол в ворота "Реала" в финале Лиги чемпионов. Но его гола не хватило до победы – Рамос сравняет счет незадолго до конца игры, а уже в ектра-тайме "Реал" победил.

Вероятно, Годин продолжит карьеру в итальянском "Интере". При этом футболист отклонил предложение "Манчестер Юнайтед" в прошлом сезоне.

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Теги: Спорт Футбол Атлетико
Источник: 24 канал
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