Легендарный игрок "Динамо" возглавил полтавскую "Ворсклу"

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Виталий Косовский – в.и.о. тренера "Ворсклы"
Виталий Косовский – в.и.о. тренера "Ворсклы"

Полтавская "Ворскла" получила нового тренера. Временно исполняющим обязанности наставника клуба будет Виталий Косовский.

Соответствующую информацию озвучил президент "Ворсклы" Роман Черняк. По его словам, Виталия Косовского уже представили команде.

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До этого Виталий Косовский работал тренером молодежной команды "Ворсклы". При этом назначили его на эту должность только 17 января 2019 года. Перед этим он работал с юношеской и молодежной командами киевского "Динамо".

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Наибольшим расцветом карьеры Косовского стал период выступлений полузащитника с 1994 по 2003 годы в составе киевского "Динамо" (131 матч, 20 забитых мячей). За молодежную сборную провел 16 поединков (4 мяча), 25 матчей в футболке национальной сборной (2 гола). Шестикратный чемпион Украины, четырехкратный обладатель Кубка Украины, полуфиналист Лиги Чемпионов 1998/1999.

Напомним, полтавская "Ворскла" осталась без главного тренера, когда 27 марта Василий Сачко подал в отставку.

 

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Теги: Спорт Футбол ФК Ворскла Новости Спорта
Источник: 24 Канал
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