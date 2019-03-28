Легендарный игрок "Динамо" возглавил полтавскую "Ворсклу"
Полтавская "Ворскла" получила нового тренера. Временно исполняющим обязанности наставника клуба будет Виталий Косовский.
Соответствующую информацию озвучил президент "Ворсклы" Роман Черняк. По его словам, Виталия Косовского уже представили команде.
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До этого Виталий Косовский работал тренером молодежной команды "Ворсклы". При этом назначили его на эту должность только 17 января 2019 года. Перед этим он работал с юношеской и молодежной командами киевского "Динамо".
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Наибольшим расцветом карьеры Косовского стал период выступлений полузащитника с 1994 по 2003 годы в составе киевского "Динамо" (131 матч, 20 забитых мячей). За молодежную сборную провел 16 поединков (4 мяча), 25 матчей в футболке национальной сборной (2 гола). Шестикратный чемпион Украины, четырехкратный обладатель Кубка Украины, полуфиналист Лиги Чемпионов 1998/1999.
Напомним, полтавская "Ворскла" осталась без главного тренера, когда 27 марта Василий Сачко подал в отставку.