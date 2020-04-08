Легендарный игрок "Ливерпуля" попал в аварию с дочкой
Бывший защитник "Ливерпуля" Йон Арне Риисе попал в аварию. Вместе с ним в автомобиле находилась его 19-летняя дочь.
Авария произошла в норвежском городе Олесунн. Сначала о ДТП сообщила полиция, отметив, что водитель автомобиля не справился с управлением, объезжая препятствие на дороге, и влетел в ограждение. При этом полиция заявила, что оба человека в автомобиле в результате аварии потеряли сознание.
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Впоследствии агент Риисе в комментарии Dagbladet подтвердил, что это именно футболист попал в ДТП, но опроверг заявление о потере сознания. Однако Риисе и его дочь после аварии госпитализировали в больницу, и их состояние – нормальное. Поэтому их отпустили домой.
Кто такой Йон Арне Риисе
Йон Арне Риисе выступал за "Ливерпуль" с 2001 по 2008 год. За это время он выиграл семь трофеев с клубом, среди которых и победа в Лиге чемпионов в 2007 году.
До "Ливерпуля" он выступал за норвежский "Олесунн" и "Монако", с которым стал чемпионом Франции в 2000 году. А уже после периода в английском клубе играл за итальянскую "Рому", английский "Фулхэм", кипрский АПОЭЛ (становился чемпионом страны), индийские "Дели Динамос" и "Ченнаи", а также "Олесунн". Именно в норвежский клуб он вернулся в 2016 году, чтобы закончить карьеру, но провел там всего три месяца, после чего и отправился в "Ченнаи".
За сборную Норвегии сыграл 97 матчей, забив 14 голов.
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