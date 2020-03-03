Легендарный игрок сборной Украины и "Шахтера" Александр Кучер объявил об окончании карьеры

Бывший футболист сборной Украины и донецкого "Шахтера" Александр Кучер закончил карьеру игрока. Вскоре он может начать тренерскую карьеру.

Информацию о том, что Кучер объявил об окончании карьеры, озвучил журналист Игорь Цыганык. По его словам, Кучер сейчас проходит тренерские курсы.

"Он сейчас учится на тренерских курсах, и, вполне возможно, в ближайшее время мы узнаем о новом проекте, в котором Александр Кучер будет главным тренером", – рассказал Игорь Цыганык.

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