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Легендарный игрок сборной Украины и "Шахтера" Александр Кучер объявил об окончании карьеры

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Бывший футболист сборной Украины и донецкого "Шахтера" Александр Кучер закончил карьеру игрока. Вскоре он может начать тренерскую карьеру.

Информацию о том, что Кучер объявил об окончании карьеры, озвучил журналист Игорь Цыганык. По его словам, Кучер сейчас проходит тренерские курсы.

"Он сейчас учится на тренерских курсах, и, вполне возможно, в ближайшее время мы узнаем о новом проекте, в котором Александр Кучер будет главным тренером", – рассказал Игорь Цыганык.

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  • Александр Кучер родился 22 октября 1982 года в Киеве.
  • Начинал заниматься в клубе "Атлет". Воспитывался в структуре киевского "Динамо". Однако за столичный клуб не сыграл ни одного матча на взрослом уровне.
  • На профессиональном уровне дебютировал в харьковском "Арсенале" в 2000 году. За три года в этом клубе сыграл 59 матчей и забил 5 голов.
  • В 2003 году перешел в донецкий "Металлург". Но стать игроком основы там не удалось. Сначала была аренда в армянский "Бананц", а потом снова возвращение в Харьков – в "Металлист" и "Арсенал".
  • Летом 2006 года перешел в донецкий "Шахтер". Здесь выступал до 2017 года. Кучер выиграл все внутренние украинские трофеи в составе донецкого "Шахтера", а также Кубок УЕФА и участвовал в Лиге чемпионов.
  • 15 августа 2006 года дебютировал за сборную Украины в товарищеском матче против Азербайджана. В своем первом официальном матче за сборную против Шотландии забил переломный гол после подачи углового. Тогда украинцы победили 2:0 (второй гол забил Шевченко с пенальти на 89-й минуте) в отборе на Евро-2008.
  • Сыграл 57 матчей за национальную сборную Украины. Был участником Евро-2012 и Евро-2016.
  • В 2017 году, после окончания контракта с "Шахтером", перешел в турецкий "Кайсериспор". Там отыграл два сезона.
  • Летом 2019 года стал игроком львовских "Карпат". Однако тяжелая травма (перелом ноги) помешала опытному защитнику полноценно отыграть в первой половине сезона (4 матча в основном составе). Зимой 2020 года покинул "Карпаты".
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Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол
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