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Легендарный итальянский футболист решил завершить карьеру

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Даниэль Де Росси / ФК "Рома"

Полузащитник "Бока Хуниорс" Даниэль Де Росси принял решение завершить футбольную карьеру.

36-летний итальянец добился досрочного расторжения контракта с аргентинским клубом, срок действия которого был рассчитан до июня.

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Де Росси решил закончить с футболом из-за большого количества травм. Он официально объявит о своем решении в ближайшее время.

Вполне вероятно, Де Росси вернется в "Рому", чтобы занять одну из должностей в клубе.

Напомним, Де Росси в конце сезона 2018/19 покинул "Рому", в которой провел 17 лет карьеры. 35-летний хавбек провел за римский клуб 616 матчей, забил 63 гола и отдал 54 голевые передачи. За "Бока Хуниорс" Даниэль сыграл лишь 4 матча в нынешнем сезоне.

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Автор: Висент Луис
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Рома
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