Легендарный итальянский футболист решил завершить карьеру

Полузащитник "Бока Хуниорс" Даниэль Де Росси принял решение завершить футбольную карьеру.

36-летний итальянец добился досрочного расторжения контракта с аргентинским клубом, срок действия которого был рассчитан до июня.

Читайте также: Хет-трик Роналду помог "Ювентусу" одержать разгромную победу в первом матче года

Де Росси решил закончить с футболом из-за большого количества травм. Он официально объявит о своем решении в ближайшее время.

Вполне вероятно, Де Росси вернется в "Рому", чтобы занять одну из должностей в клубе.

Напомним, Де Росси в конце сезона 2018/19 покинул "Рому", в которой провел 17 лет карьеры. 35-летний хавбек провел за римский клуб 616 матчей, забил 63 гола и отдал 54 голевые передачи. За "Бока Хуниорс" Даниэль сыграл лишь 4 матча в нынешнем сезоне.