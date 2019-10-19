Легендарный итальянский клуб "Палермо" прекратил существование

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Легендарный итальянский клуб "Палермо" прекратил существование

Итальянский суд объявил о прекращении существования футбольного клуба "Палермо" (US Citta di Palermo). Причиной стало банкротство команды.

О том, что "Палермо" может прекратить существование, стало известно еще летом 2019 года. Тогда команду перевели из Серии B в серию D за финансовые нарушения. Однако выбраться из долгов это клубу не помогло. Поэтому итальянский суд, занимающийся делами банкротства, официально объявил о прекращении существования "Палермо". При этом сын бывшего владельца клуба Маурицио Дзампарини Андреа предложил выплатить кредиторам 10 миллионов евро. Однако эту сумму посчитали недостаточной, сообщает Football Italia.

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Футбольный клуб "Палермо" был основан в 1900 году. И с тех пор неоднократно прекращал существование. US Citta di Palermo – это четвертая команда, которую создали в 1987 году. И она была наиболее успешной. Команда трижды финишировала в первой пятерке чемпионата Италии, один раз добралась до финала Кубка страны и играла в еврокубках.

Однако Сицилия и Палермо не останется без футбола. В городе уже создали новую команду, которая называется тоже "Палермо" (Palermo SSD).

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Спорт Футбол
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