Легендарный экс-футболист, оказавшийся за решеткой: потрясающая история Роналдиньо

В свежем выпуске программы "Спорт наизнанку" – в начале года "Барселона" объявила, что намерена оганизовать поединок посвященный своей бывшей легенде бразильцу Роналдиньо. Однако поединок наверняка проведут во дворе тюрьмы Парагвая, куда попал Роналдиньо.

Также в выпуске: Юлиан Бойко – 14-летний парень, который стал украинской сенсацией бильярда. Он играет в один из самых популярных видов бильярда – снукер. В своем юном возрасте он уже наделал шуму в этом не украинском виде спорта, ведь издавна в нем правила диктуют британцы и китайцы. Смотрите полный выпуск программы "Спорт наизнанку":