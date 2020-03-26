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Легендарный экс-футболист, оказавшийся за решеткой: потрясающая история Роналдиньо

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В свежем выпуске программы "Спорт наизнанку" – в начале года "Барселона" объявила, что намерена оганизовать поединок посвященный своей бывшей легенде бразильцу Роналдиньо. Однако поединок наверняка проведут во дворе тюрьмы Парагвая, куда попал Роналдиньо.

Также в выпуске:

Юлиан Бойко – 14-летний парень, который стал украинской сенсацией бильярда. Он играет в один из самых популярных видов бильярда – снукер. В своем юном возрасте он уже наделал шуму в этом не украинском виде спорта, ведь издавна в нем правила диктуют британцы и китайцы.

Смотрите полный выпуск программы "Спорт наизнанку":

 

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Автор: Пётр Городиский
Теги: Футбол Новости Спорта Спорт ФК Барселона Спорт навыворот
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