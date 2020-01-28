24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Легендарный Кака совершил экстремальный прыжок с банджи в горах – видео

12 Читати новину українською
Кака / instagram.com/kaka/

Легенда сборной Бразилии и "Милана" Кака не теряет время после завершения футбольной карьеры. Бразилец экстремально проводит свободное время.

В горах Кака испытал на прочность свои нервы. В частности, экс-футболист прыгнул с банджи.

Смотрите также: Криштиану Роналду трогательно поздравил невесту с днем рождения – фото

Что такое банджи-джампинг?Экстремальный вид спорта. Экстремал, привязанный страховочным эластичным канатом к базе, прыгает с высоты нескольких десятков метров и некоторое время находится в свободном падении. При приближении к земле или воде канат натягивается и прыгун подлетает вверх.

Кака в своем инстаграме поделился не только фотографиями прыжка, но и видео.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realidade: uma estrelinha ‍♂️

Допис, поширений Kaká (@kaka)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Допис, поширений Kaká (@kaka)

Что известно о Кака?

  • Бразилец прославился выступлениями за итальянский "Милан", с которым в 2007 году выиграл Лигу чемпионов.
  • Также Кака выигрывал с "россонери" чемпионат и Суперкубок Италии. В 2007 году Кака выиграл "Золотой мяч".
  • В 2009 году бразилец перешел в мадридский "Реал". Со "сливочными" он выигрывал Кубок, чемпионат и Суперкубок Испании.
  • 17 декабря 2017 года Кака объявил о завершении карьеры.
Сколько людей заболело вирусом из Китая и в каких странах: онлайн-карта
сегодня
34346
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 12:44 Я не учу тебя, а переживаю за тебя, – Михайличенко поговорил с Милевским
Вісент Луїс 132
27 января 22:08 Какой оптимальный пульс при беге – залог успешной тренировки и похудения
Софія Кулай 232
27 января 21:36 Украинский борец Сулимов сенсационно победил чемпиона мира из Армении – видео
Юрій Семенюк 190
27 января 20:11 Криштиану Роналду трогательно поздравил невесту с днем рождения – фото
Юрій Семенюк 138
27 января 15:12 Топ-10 поединков, которые сделают Василия Ломаченко лучшим боксером в истории
Андрій Тудовші 464
Новости
Больше новостей
Залиште відгук