Легендарный Кака совершил экстремальный прыжок с банджи в горах – видео

Легенда сборной Бразилии и "Милана" Кака не теряет время после завершения футбольной карьеры. Бразилец экстремально проводит свободное время.

В горах Кака испытал на прочность свои нервы. В частности, экс-футболист прыгнул с банджи.

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Что такое банджи-джампинг?Экстремальный вид спорта. Экстремал, привязанный страховочным эластичным канатом к базе, прыгает с высоты нескольких десятков метров и некоторое время находится в свободном падении. При приближении к земле или воде канат натягивается и прыгун подлетает вверх.

Кака в своем инстаграме поделился не только фотографиями прыжка, но и видео.

Что известно о Кака?