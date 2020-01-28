Легендарный Кака совершил экстремальный прыжок с банджи в горах – видео
Легенда сборной Бразилии и "Милана" Кака не теряет время после завершения футбольной карьеры. Бразилец экстремально проводит свободное время.
В горах Кака испытал на прочность свои нервы. В частности, экс-футболист прыгнул с банджи.
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Что такое банджи-джампинг?Экстремальный вид спорта. Экстремал, привязанный страховочным эластичным канатом к базе, прыгает с высоты нескольких десятков метров и некоторое время находится в свободном падении. При приближении к земле или воде канат натягивается и прыгун подлетает вверх.
Кака в своем инстаграме поделился не только фотографиями прыжка, но и видео.
Что известно о Кака?
- Бразилец прославился выступлениями за итальянский "Милан", с которым в 2007 году выиграл Лигу чемпионов.
- Также Кака выигрывал с "россонери" чемпионат и Суперкубок Италии. В 2007 году Кака выиграл "Золотой мяч".
- В 2009 году бразилец перешел в мадридский "Реал". Со "сливочными" он выигрывал Кубок, чемпионат и Суперкубок Испании.
- 17 декабря 2017 года Кака объявил о завершении карьеры.
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