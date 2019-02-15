Легендарный Лобановский попал в топ-3 лучших тренеров в Лиге чемпионов

Легендарный наставник "Динамо" Валерий Лобановский попал в топ-3 рейтинг лучших тренеров по версии FourFourTwo, которые не выигрывали Лигу чемпионов.

Лобановский занял третье место, расположившись после Диего Симеоне и Арсена Венгера. В рейтинг вошли только тренеры, которые имели возможность выиграть Лигу чемпионов с 1992 года.

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В 1999 году "Динамо" под руководством Валерия Лобановского остановилось за шаг до финала Лиги чемпионов, когда проиграло по сумме двух матчей "Баварии" (3:4).

Интересно, что в рейтинге есть также экс-тренер "Шахтера" Мирча Луческу, который с "горняками" в 2009 году выиграл Кубок УЕФА.

Топ-12 тренеров, которые не выигрывали Лигу чемпионов:

1. Диего Симеоне ("Атлетико");

2. Арсен Венгер ("Монако", "Арсенал");

3. Валерий Лобановский ("Динамо");

4. Юрген Клопп ("Боруссия" Д, "Ливерпуль");

5. Бобби Робсон ("Ньюкасл", "Порту");

6. Массимилиано Аллегри ("Милан", "Ювентус");

7. Мирча Луческу ("Галатасарай", "Шахтер", "Интер", "Бешикташ", "Рапид" Бухарест);

8. Кенни Далглиш ("Ньюкасл");

9. Отто Рехагель ("Вердер", "Кайзерслаутерн");

10. Дидье Дешам ("Монако", "Марсель");

11. Унаи Эмери ("Спартак", "Валенсия", "Севилья", ПСЖ);

12. Антонио Конте ("Ювентус", "Челси").

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