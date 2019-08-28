Легендарный Майк Тайсон дал прогноз на бой Ломаченко – Кэмпбелл

Легендарный в прошлом американский боксер Майк Тайсон дал прогноз на бой Василия Ломаченко против Люка Кэмпбелла. Боксеры встретятся в субботу, 31-го августа.

Тайсон, который является открытым поклонником украинца, заявил, что Кэмпбелл готов биться за чемпионские титулы.

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Я никогда раньше не видел, как дерется Люк Кэмпбелл, но, кажется, у него за спиной 20 побед и 2 поражения. Он хорошо шел, а затем потерял выносливость. Но это его укрепило. Люк Кэмпбелл будет сражаться с очень сильным бойцом. Ломаченко не тот, кто убьет тебя в первом раунде. У него есть стиль. Он любит двигаться, танцевать на ринге.

Ломаченко на ринге, как артист балета на сцене. Кэмпбелл хороший. У него были сотни противников и несколько сложных боев. Он готов бороться за чемпионство. Я с нетерпением жду боя Ломаченко. Я его большой поклонник. Он действительно невероятный боец. Жервонта "Танк" Дэвис идет без поражений. Было бы здорово увидеть победителя этой схватки в бою с ним,

– сказал Тайсон.

На кону поединка Ломаченко – Кэмпбелл будут стоять пояса по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе. Первые два принадлежат Ломаченко, а титул WBC в легком весе является вакантным после того как от него отказался Майки Гарсия.

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