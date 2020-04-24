Легендарный Майк Тайсон возобновил тренировки и готовится к возвращению на ринг

53-летний экс-чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон заявил о своем намерении вернуться на ринг.

Во время интервью с рэпером T.I. американец сообщил, что уже неделю серьезно занимается в зале, чтобы провести один или несколько выставочных поединков.

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"Я уже неделю тренируюсь, работаю на лапах. Что могу сказать, довольно трудно восстанавливать кондиции: все мышцы забиты, тело прямо болит от работы на лапах. Да, я тренируюсь, пытаюсь вернуться на ринг, и, думаю, что снова проведу некий выставочный поединок или типа того. Я хожу в зал, чтобы набрать форму и провести пару показательных боев в рамках благотворительного мероприятия. Мне интересны подобные мероприятия, там можно собрать средства для оказания помощи бездомным, пострадавшим от наркотиков, – таким как я", – рассказал Тайсон.

Чем известен Майк Тайсон

Майк Тайсон за профессиональную карьеру провел 58 боев. В 50 он одержал победу (44 – нокаутом), за что получил прозвище "Железный Майк". Еще шесть раз он проигрывал, а два боя получили статус "не состоялись".

Дебютировал Тайсон на профессиональном ринге 5 мая 1985 года. А до конца этого года провел 15 боев, победив всех соперников нокаутами.

Еще 13 боев он провел в 1986 году. 22 ноября он победил Тревора Бербика и завоевал чемпионский титул в тяжелом весе по версии WBC.

Также он владел поясами WBA, IBF и The Ring.

Наиболее известные его поражения – дважды против Эвандера Холифилда (в первом потеря чемпионского пояса WBA, в реванше – дисквалификация Тайсона за то, что он откусил кусок уха соперника). Также против Джеймса Дугласа в Токио. Тогда Тайсон потерял титулы WBC, WBA и IBF. Этот бой считается одним из крупнейших апсетов в истории бокса (это бой, где победу одерживает откровенный аутсайдер. Еще одним таким боем стало поражение Энтони Джошуа Энди Руису 1 июня 2019 года).

Последний бой провел 11 июня 2005 года, проиграв Кевину МакБрайту. Тайсону на то время было 38 лет и 11 месяцев.

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