Легендарный Мо Фара анонсировал свое возвращение на Олимпийские игры 2020 года

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Мо Фара / Фото из открытых источников

Британский бегун на длинные дистанции Мо Фара объявил о своем возвращении в олимпийский спорт.

Четырехкратный олимпийский чемпион Мо Фара сообщил, что выступит на Играх-2020 в Токио на дистанции 10 000 м.

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После чемпионата мира-2017 британский бегун прекратил выступления на дорожке и перешел в марафоны.

"Я решил, что в следующем году в Токио-2020 вернусь на дорожку. Я очень воодушевлен, выступлю на 10 000 м. Надеюсь, я не потерял свою скорость, но я буду усердно тренироваться, посмотрим, что я смогу", – сказал Фара в обращении на своем Youtube-канале.

Отметим, что Мо Фара – четырехкратный олимпийский чемпион (по два золота – на 5000 м и еще два на 10 000 м). Также на его счету шесть золотых и две серебряные медали чемпионатов мира

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Теги: Спорт Олимпиада-2020 легкая атлетика
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