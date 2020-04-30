Легендарный наставник "Динамо" вошел в топ-10 тренеров мира

Журнал FourFourTwo опубликовал рейтинг ста лучших тренеров в истории футбола. В топ-10 попал легендарный тренер "Динамо" Валерий Лобановский.

Как сообщает FourFourTwo, лучшим тренером мира является экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон.

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Топ-10 тренеров мира

Алекс Фергюсон Ринус Михелс Йохан Кройфф Билл Шенкли Пеп Гвардиола Арриго Сакки Метт Басби Эленио Эррера Эрнст Хаппель Валерий Лобановский.

В прошлогоднем рейтинге France Football лучшим был назван Михелс, а Фергюсон был вторым.

Что известно о Лобановском?

Многолетний наставник киевского "Динамо", во главе которого дважды выигрывал Кубок обладателей кубков и один раз Суперкубок Европы. Входит в рейтинг лучших тренеров в истории футбола по версиям World Soccer, France Football, ESPN, УЕФА. Умер в 2002 году.

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