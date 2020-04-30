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Легендарный наставник "Динамо" вошел в топ-10 тренеров мира

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Валерий Лобановский
Валерий Лобановский / uefa.com

Журнал FourFourTwo опубликовал рейтинг ста лучших тренеров в истории футбола. В топ-10 попал легендарный тренер "Динамо" Валерий Лобановский.

Как сообщает FourFourTwo, лучшим тренером мира является экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон.

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Топ-10 тренеров мира

  1. Алекс Фергюсон
  2. Ринус Михелс
  3. Йохан Кройфф
  4. Билл Шенкли
  5. Пеп Гвардиола
  6. Арриго Сакки
  7. Метт Басби
  8. Эленио Эррера
  9. Эрнст Хаппель
  10. Валерий Лобановский.

В прошлогоднем рейтинге France Football лучшим был назван Михелс, а Фергюсон был вторым.

Что известно о Лобановском?
Многолетний наставник киевского "Динамо", во главе которого дважды выигрывал Кубок обладателей кубков и один раз Суперкубок Европы. Входит в рейтинг лучших тренеров в истории футбола по версиям World Soccer, France Football, ESPN, УЕФА. Умер в 2002 году.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Динамо Новости Спорта Спорт Футбол
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