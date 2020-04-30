Легендарный наставник "Динамо" вошел в топ-10 тренеров мира
Журнал FourFourTwo опубликовал рейтинг ста лучших тренеров в истории футбола. В топ-10 попал легендарный тренер "Динамо" Валерий Лобановский.
Как сообщает FourFourTwo, лучшим тренером мира является экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон.
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Топ-10 тренеров мира
- Алекс Фергюсон
- Ринус Михелс
- Йохан Кройфф
- Билл Шенкли
- Пеп Гвардиола
- Арриго Сакки
- Метт Басби
- Эленио Эррера
- Эрнст Хаппель
- Валерий Лобановский.
В прошлогоднем рейтинге France Football лучшим был назван Михелс, а Фергюсон был вторым.
Что известно о Лобановском?
Многолетний наставник киевского "Динамо", во главе которого дважды выигрывал Кубок обладателей кубков и один раз Суперкубок Европы. Входит в рейтинг лучших тренеров в истории футбола по версиям World Soccer, France Football, ESPN, УЕФА. Умер в 2002 году.
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