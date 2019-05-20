Легендарный Ребров одел футболку сборной Венгрии: фото

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров вышел на поле в футболке сборной Венгрии в матче ветеранов этой команды против сборной UEFA MIP.

Об этом сообщает официальный сайт "Ференцвароша".

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Товарищеский матч прошел в Будапеште и завершился победой сборной ветеранов Венгрии со счетом 8:5.



Сергей Ребров сыграл за сборную ветеранов Венгрии // Фото: fradi.hu

Ребров был приглашен на этот матч как гость. Но перед началом поединка Сергей подошел ко мне и спросил, можно ли ему выйти на поле. Я поговорил с игроками обеих команд, и они не стали отрицать.

Наш тренер выбрал футболку сборной Венгрии и большую часть времени отыграл в ней. Однако во втором тайме он символически перешел со мной в команду УЕФА,

– сказал 38-летний полузащитник "Ференцвароша" Тамаш Хайналь.

Напомним, что Сергей Ребров возглавлял киевское "Динамо" и "Аль-Ахли". Летом 2018 года украинец был назначен главным тренером "Ференцвароша".

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