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Легендарный Руни победно дебютировал в составе "Дерби Каунти", отдав голевой пас – видео

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Уэйн Руни / ФК "Дерби"

Экс-форвард "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни сыграл свой первый поединок за "Дерби Каунти" в Чемпионшипе.

В матче 26-го тура английского Чемпионшипа против "Барнлси" (2:1) легендарный форвард вывел "баранов" с капитанской повязкой.

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На 45-й минуте при счете 0:0 Руни выполнил подачу со штрафного, отдав голевой пас на Джека Мерриотта.

Голевая передача Руни за "Дерби": смотрите видео

"Барнсли" удалось сравнять цифры на табло, но Мартин Вагхорн снова вывел "Дерби" вперед, после чего счет уже не менялся – 2:1.

Перед Уэйном Руни будет стоять задача помочь клубу подняться выше в турнирной таблице Чемпионшипа – на данный момент коллектив располагается на 17-й строчке.

Напомним, что до подписания контракта с "Дерби" Руни два сезона отыграл в чемпионате МЛС "Ди Си Юнайтед" и суммарно забил за клуб 25 голов в 52 матчах.

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Автор: Висент Луис
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол
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