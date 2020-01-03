Легендарный Руни победно дебютировал в составе "Дерби Каунти", отдав голевой пас – видео
Экс-форвард "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни сыграл свой первый поединок за "Дерби Каунти" в Чемпионшипе.
В матче 26-го тура английского Чемпионшипа против "Барнлси" (2:1) легендарный форвард вывел "баранов" с капитанской повязкой.
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На 45-й минуте при счете 0:0 Руни выполнил подачу со штрафного, отдав голевой пас на Джека Мерриотта.
Голевая передача Руни за "Дерби": смотрите видео
"Барнсли" удалось сравнять цифры на табло, но Мартин Вагхорн снова вывел "Дерби" вперед, после чего счет уже не менялся – 2:1.
Перед Уэйном Руни будет стоять задача помочь клубу подняться выше в турнирной таблице Чемпионшипа – на данный момент коллектив располагается на 17-й строчке.
Напомним, что до подписания контракта с "Дерби" Руни два сезона отыграл в чемпионате МЛС "Ди Си Юнайтед" и суммарно забил за клуб 25 голов в 52 матчах.
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