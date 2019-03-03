Легендарный Шовковский отдыхает с сигарой и пивом: фото
44-летний экс-вратарь киевского "Динамо" и сборной Украины по футболу Александр Шовковский, который сейчас является членом тренерского штаба украинской национальной команды, отдыхает в Швейцарии.
В своем Instagram Александр поделился фото, где он запечатлен с сигарой и бокалом пива на фоне гор.
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"Выходные удались)))", – прокомментировал фотографию СаШо.
К слову, карьеру игрока Шовковский завершил в декабре 2016 года. В состав тренерского штаба сборной Украины Александр вошел в сентябре 2018-го.
Источник: 24 Канал
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