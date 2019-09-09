Легендарный Шумахер срочно госпитализирован в Париже, – СМИ

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Михаэль Шумахер срочно госпитализирован
Михаэль Шумахер срочно госпитализирован / Фото из открытых источников

Легендарный пилот Формулы-1 Михаэль Шумахер был срочно госпитализирован в одну из парижских клиник.

Об этом сообщает издание Le Parisien.

Несколько ранее: Друзья Михаэля Шумахера рассказали о значительном прогрессе в восстановлении гонщика

Михаэля перевезли из виллы в Швейцарии и доставили в больницу имени Жоржа Помпиду.

При транспортировке Шумахера тщательно скрывали от посторонних лиц, закрыв носилки специальным чехлом. Сопровождали его около 10 врачей. Ожидается, что прославленному немецкому гонщику будут пересаживать стволовые клетки.

Напомним, в декабре 2013 года Шумахер получил серьезную черепно-мозговую травму во время катания на лыжах в Альпах, после чего впал в кому. Летом 2014 года немецкий гонщик пришел в сознание, после чего продолжил курс реабилитации в собственном доме на берегу Женевского озера.

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Теги: Спорт Новости Спорта Формула-1
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