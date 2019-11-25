Легендарный шведский нападающий последний матч на домашнем стадионе сыграет против "Динамо"

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Маркус Розенберг / mff.se

Поединок 5 тура группового этапа Лиги Европы между "Мальме" и "Динамо", который состоится в четверг, 28 ноября, станет последним для 37-летнего капитана шведов Маркуса Розенберга на родном стадионе.

Футбольный клуб "Мальме" на официальном сайте объявил о том, что после финального свистка матча с "Динамо" будет проведена символическая церемония прощания многолетнего капитана Маркуса Розенберга с болельщиками.

Кто такой Маркус Розенберг
На момент игры против киевлян в футболке "Мальме" Маркус Розенберг провел 372 матча и забил 140 голов.

Также за свою карьеру форвард выступал за голландский "Аякс", немецкий "Вердер", испанский "Расинг" и английский "Вест Бромвич". Нападающий провел 33 матча за сборную Швеции, в которых забил 6 голов.

В честь такого события "Мальме" подготовил для всех желающих памятные футболки с одним из лучших игроков своей команды всех времен. Приобрести их, как и специальный шарф, можно в официальном магазине клуба.


Маркус Розенберг в специальной футболке в его честь (фото: mff.se)

Отдельно следует отметить, что болельщики "Мальме" специально к последнему матчу Розенберга проводят акцию по сбору средств на изготовление баннеров в честь своего капитана. Все баннеры будут развешены по стадиону во время игры с "Динамо".

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Динамо Лига Европы
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