Легендарный шведский нападающий последний матч на домашнем стадионе сыграет против "Динамо"

Поединок 5 тура группового этапа Лиги Европы между "Мальме" и "Динамо", который состоится в четверг, 28 ноября, станет последним для 37-летнего капитана шведов Маркуса Розенберга на родном стадионе.

Футбольный клуб "Мальме" на официальном сайте объявил о том, что после финального свистка матча с "Динамо" будет проведена символическая церемония прощания многолетнего капитана Маркуса Розенберга с болельщиками.

Кто такой Маркус Розенберг

На момент игры против киевлян в футболке "Мальме" Маркус Розенберг провел 372 матча и забил 140 голов.



Также за свою карьеру форвард выступал за голландский "Аякс", немецкий "Вердер", испанский "Расинг" и английский "Вест Бромвич". Нападающий провел 33 матча за сборную Швеции, в которых забил 6 голов.

В честь такого события "Мальме" подготовил для всех желающих памятные футболки с одним из лучших игроков своей команды всех времен. Приобрести их, как и специальный шарф, можно в официальном магазине клуба.



Маркус Розенберг в специальной футболке в его честь (фото: mff.se)

Отдельно следует отметить, что болельщики "Мальме" специально к последнему матчу Розенберга проводят акцию по сбору средств на изготовление баннеров в честь своего капитана. Все баннеры будут развешены по стадиону во время игры с "Динамо".