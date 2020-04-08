Легендарный швейцарский хоккеист Шаппот умер от коронавируса

Швейцарский хоккеист Роджер Шаппот, который провел более 100 матчей за национальную сборную, умер от коронавируса. Хоккеисту было 79 лет.

Об этом сообщил официальный сайт Международной федерации хоккея (HIIT).

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Хоккеист был госпитализирован 20 марта с легкой формой COVID-19. Через несколько дней его отпустили домой. В начале апреля его состояние ухудшилось, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, однако врачам не удалось спасти его жизнь. Утром, 7 апреля, он умер.

Он проиграл битву,

– написали в твиттере.

Шаппот был легендой швейцарского хоккея.

За сборную Швейцарии Роджер сыграл более 100 матчей, участвовал в Олимпийских играх 1964 года и трех чемпионатах мира (1959, 1962, 1972). Признавался лучшим бомбардиром страны.

В 38-летнем возрасте завершил карьеру на самом высоком уровне, но продолжал играть в хоккей в любительских командах еще до 57 лет.

У Шаппота было четверо детей – три дочери и сын. Из-за нынешней пандемии его семья организует торжественное прощание 17 октября, в день, когда он отпраздновал бы свой 80-й день рождения.

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