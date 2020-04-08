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Легендарный швейцарский хоккеист Шаппот умер от коронавируса

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Роджер Шаппот / IIHF

Швейцарский хоккеист Роджер Шаппот, который провел более 100 матчей за национальную сборную, умер от коронавируса. Хоккеисту было 79 лет.

Об этом сообщил официальный сайт Международной федерации хоккея (HIIT).

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Хоккеист был госпитализирован 20 марта с легкой формой COVID-19. Через несколько дней его отпустили домой. В начале апреля его состояние ухудшилось, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, однако врачам не удалось спасти его жизнь. Утром, 7 апреля, он умер.

Он проиграл битву,
– написали в твиттере.

  • Шаппот был легендой швейцарского хоккея.
  • За сборную Швейцарии Роджер сыграл более 100 матчей, участвовал в Олимпийских играх 1964 года и трех чемпионатах мира (1959, 1962, 1972). Признавался лучшим бомбардиром страны.
  • В 38-летнем возрасте завершил карьеру на самом высоком уровне, но продолжал играть в хоккей в любительских командах еще до 57 лет.

У Шаппота было четверо детей – три дочери и сын. Из-за нынешней пандемии его семья организует торжественное прощание 17 октября, в день, когда он отпраздновал бы свой 80-й день рождения.

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Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Спорта Спорт Потери Хоккей
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