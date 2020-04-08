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Легендарный стадион в Харькове может стать госпиталем для больных коронавирусом

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Стадион "Металлист" / metalist.ua

На стадионе "Металлист", который располагается в Харькове, в случае необходимости может быть развернут госпиталь для больных COVID-19,

Об этом сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер в эфире программы "Отражение" на телеканале "АТН Харьков".

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Мы сейчас рассматриваем возможность развернуть такой госпиталь на нашем "Металлисте". Уже мы группой специалистов, в частности врачей, инспектировали стадион, и в ближайшее время мы определимся, сможем ли мы в тех боксах, которые там есть (там можно разместить большое количество людей), сделать такой госпиталь,
– сказал Кучер.

Кроме того, для борьбы с пандемией COVID-19 в Харьковской области планируют использовать и тренировочную базу "Металлист" в поселке Высокий. Там есть возможность разместить большое количество людей. Возможно базу будут использовать как место для обсервации, или как госпиталь.

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По состоянию на утро, 8 апреля, в Украине зафиксировано 1 462 случая заболевания коронавирусом, из них 45 человек умерли и 28 выздоровели.


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Автор: София Кулай
Теги: Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Спорта Футбол Спорт
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