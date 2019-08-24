Легендарный Тимощук будет играть за футзальный клуб из России

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Анатолий Тимощук
Анатолий Тимощук / ФК "Зенит"

Украинский помощник главного тренера "Зенита" Анатолий Тимощук будет играть за футзальный клуб.

Экс-капитан сборной Украины будет выступать за "АЖИО" из Санкт-Петербурга. Украинец заявлен под номером 44.

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Стоит отметить ,что "АЖИО" будет выступать в Балтийской футзальной Лиге.

Спорт 24 писал, что Анатолий Тимощук имеет проблемы с законом, по словам его жены Надежды Навроцкой, с которой сейчас идет процесс развода.

Процесс развода начался еще в 2014 году. Но он продолжается до сих пор. При этом процессы происходят в разных странах. Один из них – в Германии. Именно в этой стране против Анатолия Тимощука возбудили два уголовных дела.

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Теги: Новости России Новости Спорта Спорт Футбол
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