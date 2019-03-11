Легендарный тренер "Барселоны" и "Баварии" завершил карьеру

Бывший главный тренер сборной Нидерландов, "Барселоны" и "Баварии" Луи ван Гал объяснил, почему больше не будет тренировать.

Тренер признался, что пообещал своей жене, что завершит с футболом.

Читайте также: Лучший гол 21-го тура УПЛ: опрос читателей Спорт24

"Я заканчиваю. Моя жена перестала работать 22 года назад, чтобы сопровождать меня. Обещал ей, что закончу тренировать в 55 лет. Мне уже более 65 Я не могу продолжать бесконечно. Как и футболисты, моя жена имеет право на жизнь с Луи ван Галом. Могу сказать, что она просто счастлива", – цитирует ван Гала As.

Луи ван Гал возглавлял АЗ, "Аякс", "Барселону", "Баварию" и "Манчестер Юнайтед". 67-летний специалист выиграл 20 трофеев за карьеру тренера, включая Лигу чемпионов-1994/95 с "Аяксом".

Самый успешный отрезок карьеры ван Гал провел в "Аяксе", с которым выиграл 11 титулов. Также четыре титула голландец получил с "Барселоной" и три с "Баварией". Со сборной Нидерландов ван Гал в 2014 году стал бронзовым призером чемпионата мира в Бразилии.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram