Легендарный тренер готов возглавить "Динамо" с нового сезона

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Свен-Йоран Эрикссон
Свен-Йоран Эрикссон / twitter.com

Бывший тренер сборной Англии по футболу швед Свен-Йоран Эрикссон проявляет желание возглавить киевское "Динамо" со следующего сезона.

Об этом заявил ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский со ссылкой на собственные источники. По его словам, Эрикссон хотел бы поработать в "Динамо".

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Недавно попытку попасть в "Динамо" сделал Свен-Йоран Эрикссон, который последние 6 лет работал в Китае и сборной Филиппин. Как мне сказал человек, который с ним общался лично, дедушка в здравом уме и твердой памяти. Он говорил, что ему было бы интересно поработать именно с "Динамо", клубом с такими большими традициями. Не знаю, дошла ли эта информация до президента клуба Игоря Суркиса,
– сказал Спиваковский.

Эрикссон начал тренерскую карьеру в 1976 году. Среди известных клубов Эрикссон работал в португальской "Бенфике", итальянских клубах "Рома", "Фиорентина", "Лацио", в английском "Манчестер Сити", сборных Англии и Мексики.

71-летний специалист становился чемпионом Швеции, Италии, трижды Португалии. Вместе с "Лацио" швед выигрывал Кубок обладателей кубков (1998/99) и Суперкубок УЕФА (1999).

Что касается "Динамо", то наставник киевлян белорус Александр Хацкевич может покинуть клуб летом. Его контракт с "бело-синими" действует до окончания этого сезона. Пока не известно, останется ли Хацкевич в клубе. СМИ сообщали, что "Динамо" может возглавить Алексей Михайличенко, однако специалист якобы отказался от предложения.

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Теги: Футбол Спорт Новости Спорта Динамо
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