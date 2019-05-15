Легендарный тренер "Шахтера" получил работу в топ-клубе

Экс-главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу на предстоящей неделе официально получит должность в "Бешикташе".

Румынский специалист должен быть объявлен спортивным директором стамбульского клуба уже на следующей неделе.

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Новым тренером "Бешикташа" должен стать экс-игрок "Реала" Гути, который сменит на посту Шекола Гюнеша. Ожидается, что Гюнеш будет работать со сборной Турции.

"Бешикташ" на данный момент находится на 3 месте турецкой Суперлиги, имея в своем активе 62 очка после 32 туров.

К слову, Мирча Луческу 12 лет был тренером донецкого "Шахтера" (с 2004 до 2016). За это время "горняки" 8 раз выигрывали чемпионат Украины, а также Кубок УЕФА в сезоне 2008/09. В 2016 году он возглавил российский "Зенит", но проработал на этой должности только один сезон.

Ранее Мирча Луческу сказал, что удивлен местом Валерия Лобановского в рейтинге лучших тренеров по версии France Football. Валерий Васильевич оказался в списке на шестой позиции, а Луческу - на 41-й. Однако впоследствии специалист извинился.

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