Легендарный украинский футболист завершит карьеру из-за травмы

Бывший вратарь "Шахтера" и "Мариуполя" Рустам Худжамов, вероятно, завершит карьеру футболиста. 37-летний вратарь повесит бутсы на гвоздь из-за травмы.

1 апреля "Мариуполь" сообщил, что расторг контракт с Худжамовым. Главный тренер "азовцев" Александр Бабич заявил, что Рустам покинул клуб из-за травмы.

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"На этот момент он занимается семьей и своим брендом (вратарских перчаток, – Спорт24). Причина увольнения – только травма. Глаза уже не горят, возраст и серьезная травма. У него стерся хрящ", – сказал Бабич в комментарии "Футбол NEWS".

По словам Бабича, Худжамову надо имплантировать в колено имплантат, чтобы продолжать карьеру.

"Это довольно дорогостоящая операция. А насколько она гарантирует продолжение футбольной карьеры – никто не скажет", – добавил тренер "Мариуполя".

Бабич заявил, что Худжамов завершит профессиональную карьеру футболиста.

Как я знаю, он планирует завершить карьеру. У него есть свой бренд, он им занимается,

– сказал Бабич.

Прощание Худжамова

После объявления о расторжении контракта с "Мариуполем" Худжамов обратился к болельщикам через инстаграм.

"8 сезонов и 136 матчей. Команда, в которой я оживал и чувствовал свою значимость. Команда, в которой я выходил из футбольного забвения. Спасибо от всего сердца всем, с кем мне посчастливилось выходить на футбольное поле под этой эмблемой.

Спасибо тренерам и персоналу. Спасибо болельщикам за критику и мотивацию. И, конечно, спасибо ультрас "Мариуполя" за поддержку. До встречи, "Мариуполь", – написал Худжамов.

Что известно о Худжамова

Вратарь играл за "Мариуполь" с 2012 до 2014 года на правах аренды. Тогда футболист принадлежал донецкому "Шахтеру".

В 2015 году Худжамов вернулся в "Шахтер", но играл на правах аренды в луганской "Заре" и харьковском "Металлисте".

Полноценным игроком "Мариуполя" Худжамов стал в 2016 году.

Худжамов выиграл с "Мариуполем" Первую лигу Украины.

За сборную Украины вратарь провел один матч. В 2009 году Худжамов отыграл весь товарищеский матч против Сербии, который Украина выиграла 1:0.

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