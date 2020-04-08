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Легендарный украинский шахматист раскритиковал турнир в России во время пандемии коронавируса

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Василий Иванчук / Getty Images

Легендарный украинский шахматист, олимпийский чемпион и вице-чемпион мира, Василий Иванчук рассказал, что следил за турниром претендентов в российском Екатеринбурге.

Как известно, с 27 марта турнир претендентов ФИДЕ прекращен в Екатеринбурге из-за пандемии коронавируса.

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Иванчук отметил, что думал только об одном: "Хоть бы все остались здоровы. Игру я воспринимал как нечто второстепенное", пишет chess-news.ru.

На вопрос, смог бы он сам играть в сложившихся условиях, гроссмейстер ответил: "Думаю, что не смог бы. Во всяком случае, это было бы крайне трудно. Не хотел бы быть на месте любого из участников турнира, это однозначно".

"Мне кажется, в первую очередь человек должен заботиться о том, чтобы быть живым и здоровым. А так себя подставлять под такой риск... Зачем? Я понимаю, что люди хотят стать чемпионами мира. С другой стороны, ни для кого не секрет, что это не бедные люди, и это далеко не последний турнир для каждого из них. Ради чего?", – недоумевает Иванчук.

Добавим, что турнир претендентов стартовал еще во время пандемии коронавируса. Было сыграно первый круг соревнований, а затем организаторы решили остановить турнир.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Спорта Новости России Спорт Шахматы
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