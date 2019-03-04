Легендарный Владимир Кличко претендует на звание лучшего боксера десятилетия

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Владимир Кличко
Владимир Кличко / Фото из открытых источников

Легендарный украинский супертяжеловес Владимир Кличко (64-5, 53 КО) претендует на звание лучшего боксера десятилетия.

Украинец претендует на звание лучшего боксера десятилетия по версии издания Sporting News.

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В период с 2010-го по 2017 годы Владимир Кличко провел 13 боев, одержал 11 побед (семь – досрочных). Среди его лучших побед издания называют поединки с Сэмом Питером, Дэвидом Хэем, Тони Томпсоном, Александром Поветкиным и Кубратом Пулевым. Победа Владимира над Брайантом Дженингсом в апреле 2015-го стала для украинца 22-й подряд за последние 11 лет – невероятный результат для супертяжелого дивизиона. В 39-летнем возрасте он проиграл Тайсону Фьюри, но в 41 выглядел отлично в бою против Энтони Джошуа,
– объяснили свой выбор составители рейтинга.

Претенденты на звание боксера десятилетия:

  • Владимир Кличко (11-2, 7 КО)
  • Андре Уорд (11-0, 3 КО)
  • Флойд Мейвезер (10-0, 2 КО)
  • Сауль Альварес (22-1-1, 13 КО)
  • Геннадий Головкин (20-1-1, 19 КО)

Также редакция издания отметила Энтони Джошуа, Теренса Кроуфорда, Деонтея Уайлдера и Василия Ломаченко, но заявила, что они еще не достигли того уровня, чтобы претендовать на звание лучших в десятилетии.

Спорт 24 писал, что Владимир Кличко ведет предварительные переговоры с онлайн-стримингом DAZN, а в январе 2019-го года авторитетный британский эксперт Стив Барнс заявил о том, что украинец собирается вернуться в ринг.

Сам же Владимир, опроверг информацию о том, что может вскоре вернуться на ринг, назвав это "первоапрельской шуткой".

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Теги: Спорт Новости Спорта Владимир Кличко Бокс
Источник: 24 Канал
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