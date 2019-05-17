Легендарный вратарь решил завершить карьеру после сердечного приступа

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Икер Касильяс завершит карьеру
Икер Касильяс завершит карьеру

37-летний испанский голкипер "Порту" Икер Касильяс завершит карьеру игрока, но останется в структуре португальского клуба.

На своей последней тренировке Касильяс перенес инфаркт. Врачи посоветовали вратарю не рисковать здоровьем и прекратить выступления.

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Икер Касильяс не покинет "Порту", а останется в системе клуба. Ранее президент "драконов" Пинту да Кошта подтвердил, что уже ведутся поиски замены Касильясу.

В этом сезоне Касильяс вместе с португальцами достался 1/4 Лиги чемпионов, где проиграл будущему финалисту турнира "Ливерпулю".

Касильяс защищает цвета "Порту" с 2015 года после ухода из мадридского "Реала". В текущем сезоне Касильяс провел за "Порту" 42 матча во всех турнирах, где пропустил 35 мячей, 19 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.

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Теги: Футбол Спорт Новости Спорта
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