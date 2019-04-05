Легендарный вратарь сборной Украины перешел в бокс: фото

44-летний экс-вратарь киевского "Динамо" и сборной Украины по футболу Александр Шовковский начал заниматься боксом.

Шовковский в одном из киевских залов тренируется под руководством 29-летнего Игоря Фанияна (16-20-3, 8 КО), выступающем в первом среднем весе.

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Александр Шовковский завершил игровую карьеру в декабре 2016 года. Всего за "Динамо" Александр сыграл 635 матчей, с ними стал 14-кратным чемпионом Украины, 11 раз выигрывал Кубок и 6 раз – Суперкубок Украины.

За сборную Украины Александр сыграл 92 матча, приняв вместе с ним участие на чемпионате мира-2006. При этом на домашнем чемпионате Европы-2012 вратарь не смог принять участие из-за тяжелой травмы, после получения которой решил завершить выступления за национальную команду.

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