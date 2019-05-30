Легендарный вратарь со слезами на глазах завершил карьеру

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Петр Чех
Петр Чех / Фото из открытых источников

Вратарь "Арсенала" Петр Чех официально завершил карьеру. Финал Лиги Европы против "Челси" стал последним матчем для легендарного вратаря в качестве футболиста.

Петр Чех не смог сдержать слез после поражения в финальном матче Лиги Европы против "Челси" (4:1).

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"Игроки "Арсенала" не заслуживают подобного. Болельщикам даже не видно, сколько работы было выполнено футболистами за сезон, подальше от глаз общественности", – заявил Чех.

Легко сказать, что мы остались ни с чем, проиграли финал и остались без Кубка. Однако могу заверить, что проделанная в этом сезоне работа сделает нас сильнее. Я хотел поднять кубок. До 30 числа я все еще игрок "Арсенала" и до тех пор никаких решений принимать не буду.

Лучшие годы карьеры 37-летний Чех провел в "Челси". В составе "синих" чешский голкипер четыре раза выигрывал чемпионат Англии, а в 2012 году – Лигу чемпионов, причем Чех стал одним из главных героев финального матча против "Баварии", отбив 3 пенальти (1 в овертайме, 2 в послематчевой серии).

Также Чех выиграл множество индивидуальных наград, в том числе четыре раза выигрывал приз лучшему вратарю сезона в АПЛ. Чех является рекордсменом по количеству сухих матчей в истории Премьер-лиги.

За "Арсенал" Чех играл с 2015 года. В составе "канониров" вратарь выиграл два Суперкубка и один Кубок Англии. В нынешнем сезоне Чех провел 21 матч во всех турнирах.

"Арсенал" проиграл в финале "Челси" со счетом 1:4. В следующем сезоне команда Унаи Эмери снова будет играть в Лиге Европы, поскольку в чемпионате Англии заняла 5 место.

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Теги: Футбол Спорт Новости Спорта Лига Европы
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