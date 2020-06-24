Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Хорватии Огнен Вукоевич в ближайшее время станет холостяком.

По информации издания story.hr, жена сняла квартиру в другом районе города Тушканац. Ранее Огнен оказался в эпицентре семейного скандала, пригрозив расправой жене и ее матери.

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7 мая его доставили в отделение полиции. По неофициальной информации, Вукоевич пришел домой пьяным и угрожал убить жену, ее сестру и мать. Позже прокуратура сняла обвинения с хорвата.

К слову, уже экс-жена Вукоевича Андреа в 2000 году получила титул "Мисс Хорватия". Пара обручилась в 2016-м, а в том же году у супругов родился сын Лука.

Что известно о Вукоевиче?

36-летний хорватский экс-футболист. Провел 7 лет в киевском "Динамо", с которым становился чемпионом Украины. Также Вукоевич выступал за "Динамо" Загреб, московский "Спартак", венскую "Аустрию" и другие клубы.

В 2018 году на чемпионате мира Вукоевич попал в скандал. Огнен и бывший игрок "Динамо" Домагой Вида посвятили Украине победу Хорватии над Россией в четвертьфинале.

После этого футболистам пришлось просить прощения, ведь видео появилось в свободном доступе. Оба отрицают политический подтекст.