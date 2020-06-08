Легенды бокса: Кличко и Холифилд продолжают тренироваться вместе – фото
Легендарные экс-боксеры Владимир Кличко и Эвандер Холифилд продолжают тренироваться вместе. Кличко вошел в тренировочный лагерь Холифилда, который готовится вернуться в бокс.
57-летний Эвандер Холифилд опубликовал в инстаграме фото со своей командой, в которую входит Владимир Кличко.
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Фотографию выдающийся американский боксер подписал мотивационным высказыванием о команде.
Ты всего лишь силен настолько, насколько сильна команда вокруг тебя,
– написал Холифилд.
В своей книге "Управление вызовами" 44-летний Кличко также отдал должное команде. По словам Владимира, бокс – это командная работа.
"Конечно, в конце концов я нахожусь на ринге один, но моя команда создала все необходимые условия, чтобы я мог показать наилучшие возможные результаты на этот момент", – написал Кличко.
Холифилд возвращается в бокс
- Американец объявил о возвращении в бокс вслед за земляком Майком Тайсоном.
- Сообщалось, что Тайсон может встретиться именно с Холифилдом. Однако поединок будет выставочным.
- Средства за бой Тайсон хочет направить на благотворительность.
- В тренировочном лагере Холифилда появился Владимир Кличко. Майк Тайсон также хочет видеть в своем лагере украинского экс-чемпиона мира.