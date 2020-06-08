Легендарные экс-боксеры Владимир Кличко и Эвандер Холифилд продолжают тренироваться вместе. Кличко вошел в тренировочный лагерь Холифилда, который готовится вернуться в бокс.

57-летний Эвандер Холифилд опубликовал в инстаграме фото со своей командой, в которую входит Владимир Кличко.

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Фотографию выдающийся американский боксер подписал мотивационным высказыванием о команде.

Ты всего лишь силен настолько, насколько сильна команда вокруг тебя,

– написал Холифилд.

В своей книге "Управление вызовами" 44-летний Кличко также отдал должное команде. По словам Владимира, бокс – это командная работа.

"Конечно, в конце концов я нахожусь на ринге один, но моя команда создала все необходимые условия, чтобы я мог показать наилучшие возможные результаты на этот момент", – написал Кличко.

Холифилд возвращается в бокс