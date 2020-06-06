Легенды на корте: как бельгийка первую ракетку мира "возила" – видео
В 2005 году в полуфинале Открытого чемпионата США встретились 18-летняя Мария Шарапова и 22-летняя Ким Клийстерс. Несмотря на бешеное напряжение во встрече, бельгийка победила в изнурительном матче.
Видео встречи выложили на канале US Open Tennis Championships в YouTube. Это не первый ролик поединков, которые происходили раньше.
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Невероятный полуфинал
До матча россиянка занимала лидирующие позиции в рейтинге и считалась фавориткой встречи, но бельгийке удалось взять верх над титулованной Шараповой.
22-летней Ким Клийстерс понадобилось менее двух с половиной часов, чтобы победить соперницу. В результате Клийстерс стала чемпионкой US Open, завоевав свой второй титул на "шлемах" и первый из трех в Нью-Йорке.
Добавим, что в феврале Шарапова объявила о завершении профессиональной карьеры, а Клийстерс наоборот вернулась в Тур после восьмилетнего перерыва.
Мария Шарапова – Ким Клийстерс смотрите видео:
- За карьеру Клийстерс выиграла 52 титула WTA. Клийстерс является четырехкратной победительницей турниров "Большого шлема".
- В 2011 году Ким подчинился Australian Open. Трижды она выигрывала "Открытый чемпионат США" (2005, 2009, 2010) и заработала более 25 миллионов долларов.
- О завершении профессиональной карьеры теннисистка заявила в конце 2012 года.
Достижения Марии Шараповой
- Шарапова выиграла пять турниров Большого шлема в одиночном разряде.
- В 2004 году в 17-летнем возрасте отпраздновала победу на Уимблдоне, где в финале победила Серену Уильямс.
- Через два года, в 2006 году, выиграла Открытый чемпионат США, победив Жюстин Энен-Арден в финале.
- В 2008 году на Australian Open, победила в полуфинале первую ракетку мира Жюстин Энен, а в финале сербку Ану Иванович.
- В 2012 году празднует победу на Ролан Гаррос, победив итальянку Сару Эррани;
- В 2014 вновь побеждает на Ролан Гаррос, преодолев румынку Симону Халеп.