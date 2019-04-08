Легенды "Динамо" жестко ответили экс-тренеру "Шахтера" Луческу

При проведении жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины обладатели "Золотого мяча" Олег Блохин и Игорь Беланов прокомментировали высказывания бывшего тренера "Шахтера" Мирчи Луческу по поводу Валерия Лобановского.

Луческу был не слишком доволен тем, что украинец Валерий Лобановский попал в топ-10 лучших клубных тренеров Европы по версии издания France Football. Сам румын оказался лишь на 41-й позиции.

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Первым слово взял Игорь Беланов, который выиграл золотой мяч в 1986 году.

"Хотел бы попросить Мирчу Луческу, чтобы он не высказывался о Валерии Лобановском. При всем уважении к нему, это абсолютно неправильно, не делает ему чести.

Говорить о человеке, которого нет, который создал историю, как и Олег Блохин, и каждый из нас, кто какую-то лепту внес, говорить, кто лучше, кто хуже – не оказывает ему чести.

Попросил бы его, чтобы он удержался в будущем, такие вещи больше не говорил. Это неправильно, неуважение к нашему тренеру, это жизнь. Можно сделать все, что хочешь, выиграть все что угодно, но когда человека помнят, уважают и ценят у нас, то хотел бы попросить его вести себя более достойно", – сказал Беланов.

Блохин же ответил Беланову, что Луческу "не наш" и добавил, что "был бы наш, мы бы ему, может, дали где-то".

Мирча Луческу 12 лет возглавлял донецкий "Шахтер" – с 2004 до 2016 года. С "горняками" румын выиграл 8 чемпионств, 6 Кубков Украины и Кубок УЕФА 2009 года. 24 мая 2016 года возглавил российский "Зенит". Но уже через год из-за неудовлетворительных результатов был уволен. После этого 2 августа возглавил сборную Турции.

В первом матче на новой должности проиграл в Киеве сборной Украины в матче квалификации ЧМ-2018. Из-за неудовлетворительных результатов в матчах Лиги наций 11 февраля 2019 года Луческу был уволен с поста наставника сборной Турции. Последний матч под руководством румынского специалиста Турция провела против Украины 20 ноября 2018 года. Сначала матч должен был состояться в Днепре, но по просьбе Луческу игру перенесли в Турцию. Матч закончился со счетом 0:0.

Валерий Лобановский легендарный украинский тренер, который снискал славу вместе с киевским "Динамо". Во главе киевлян Лобановский 8 раз выигрывал чемпионат СССР, 5 раз чемпионат Украины, дважды завоевывал Кубок обладателей кубков УЕФА, обладатель Суперкубка УЕФА и многих других. Со сборной СССР в 1988 году получил серебряные награды чемпионата Европы. Валерий Лобановский умер 13 мая, в "день рождения" киевского "Динамо" – ровно 75 лет со дня основания.

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