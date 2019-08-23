Легенды, которых мы больше не увидим: топ-футболисты, которые повесили бутсы на гвоздь в 2019-м

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Легенды, которых мы больше не увидим: топ-футболисты, которые повесили бутсы на гвоздь в 2019 году
Легенды, которых мы больше не увидим: топ-футболисты, которые повесили бутсы на гвоздь в 2019 году / weser-kurier.de

В новом сезоне футбольный мир вынужден будет обходиться без своих наиболее ярких представителей. О завершении карьеры объявили ряд легендарных футболистов. Кто повесил бутсы на гвоздь – читайте в материале Спорт24.

Фернандо Торрес

"Эль Ниньо", что в переводе с испанского означает "малыш", завершил карьеру футболиста в 35 лет. Легендарный испанец 23-го августа проводит прощальный матч.

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Торрес является одним из самых титулованных футболистов мира. В составе "Челси" Фернандо выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы. Хотя период в лондонском клубе точно не самый яркий для Фернандо.

К "пенсионерам" Торрес перебрался из "Ливерпуля". Именно в мерсисайдском клубе испанец сделал себе имя. За "Ливерпуль" Фернандо сыграл 142 матчей и забил 81 гол. Но с этой командой Торрес трофеев не завоевывал.


Фернандо Торрес. Фото: из открытых источников

Со сборной Испании "Эль Ниньо" дважды выигрывал чемпионат Европы (2008, 2010). В 2008 году Фернандо забил решающий гол в ворота Германии. Также Торрес чемпион мира 2010 года.

Торрес – легенда "Атлетико" Мадрид – клуба, который воспитал его. За "матрасников" нападающий сыграл 350 матчей и забил 121 гол.

Хави

Хави Эрнандес, или как его называют в Испании Хави, также больше не будет радовать футбольных фанатов своей игрой. Футболист, который стал символом сборной Испании и ее доминирования в Европе, завершил карьеру футболиста в 39 лет.


Хави. Фото: Getty Images

С Испанией Хави выигрывал дважды чемпионат Европы и чемпионат мира (2010). На клубном уровне полузащитник является легендой каталонской "Барселоны". С каталонцами Хави четыре раза поднимал над головой кубок Лиги чемпионов, 8 раз выигрывал чемпионат Испании и многие другие трофеев. Всего с "Барсой" Хави выиграл 25 кубков.

Икер Касильяс

Еще один символ испанского футбола Икер Касильяс вынужденно уходит из футбола. 1 мая Касильясу стало плохо во время тренировки "Порту", у испанца диагностировали инфаркт миокарда. Легендарного вратаря доставили в одну из клиник города, где провели обследование. Икер решил закончить с футболом.

В новом сезоне он не будет выступать в составе команды на поле, а займет руководящую должность в клубе. Португальский клуб объявил, что 38-летний голкипер войдет в тренерский штаб клуба в следующем сезоне.


Икер Касильяс. Фото: sports.masters-bet.com

Вместе с Хави и Торресом Икер стал символом сборной Испании и выигрывал те же кубки на международном уровне. В составе мадридского "Реала", где Икер стал звездой, он трижды выигрывал Лигу чемпионов, 5 раз чемпионат Испании и дважды Суперкубок УЕФА. Касильяс неоднократно признавался лучшим вратарем мира.

Эшли Коул

Известный английский футболист Эшли Коул также неожиданно решил завершить карьеру игрока. Легенда лондонского "Челси" и "Арсенала" планирует сосредоточиться на тренерской деятельности.

О завершении карьеры футболиста Эшли Коул сообщил в прямом эфире на британском телевидении перед матчем "Челси" – "Лестер".

В Англии Эшли Коул выступал только за клубы из Лондона: "Арсенал", "Челси" и "Кристал Пэлас". За рубежом Эшли защищал цвета итальянской "Ромы" и американского "Лос-Анджелес Гэлэкси".


Эшли Коул. Фото: chelseablues.ru

В коллекции защитника множество командных и личных наград. С "Челси" и "Арсеналом" Эшли трижды выиграл чемпионат Англии. Семь раз Коул выигрывал Кубок Англии и трижды Суперкубок. С "Челси" в 2012 году футболист выиграл Лигу чемпионов. Через год Коул и "синие" выиграли Лигу Европы.

Петр Чех

Вратарь, который провел значительную часть в шлеме, стал легендой двух лондонских клубов – "Челси" и "Арсенала". В одном из матчей чемпионата Англии чешский голкипер получил травму головы. После этого Чеху приходилось играть все матчи в защитном шлеме. Но это отнюдь не помешало Петру стать легендарным игроком.


Петр Чех. Фото: championat.com

Основе достижения вратаря пришлись на период карьеры в "Челси". С "аристократами" он четыре раза выиграл чемпионат Англии и столько же раз Кубок Англии. В составе "синих" он выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы. В составе сборной Чехии Петр стал бронзовым призером чемпионата Европы 2004 года.

Питер Крауч

Бывший нападающий "Ливерпуля", сборной Англии и других клубов Питер Крауч официально завершил карьеру. За почти что двадцатилетнюю карьеру футболиста Крауч сменил около десяти клубов.

За всю карьеру футболиста Крауч сыграл 677 матчей в различных турнирах, забил 187 гол и отдал 69 результативных передач. Один из самых успешных отрезков карьеры Крауча пришелся на период пребывания в "Ливерпуле".


Питер Крауч. Фото: segodnya.ua

Вместе с "мерсисайдцами" Питер стал обладателем Суперкубка УЕФА (2005), Обладатель Кубка Англии (2005/06), обладатель Суперкубка Англии (2006).

Яя Туре

Бывший футболист "Манчестер Сити" и "Барселоны", а также донецкого "Металлурга" тоже не будет радовать болельщиков своей игрой. Ивуариец завершил карьеру, получив 16 клубных трофеев. С "Барселоной" Туре выигрывал Лигу чемпионов и дважды чемпионат Испании.


Яя Туре. Фото: mcfc-fan.ru

В "Манчестер Сити" Туре сумел трижды выиграть чемпионат Англии, однажды Кубок и Суперкубок. Пожалуй, главным трофеем для Туре победа со сборной Кот-д'Ивуара на Кубке африканских наций 2015.

Диего Форлан

Форлан начинал свою карьеру в 1993 году в "Индепендьенте". После этого он выступал за "Манчестер Юнайтед", "Вильярреал", "Атлетико", "Интер", "Интернасьональ", "Серезо Осака" и другие клубы.


Диего Форлан. Фото: fifa.com

Форлан сыграл 112 матчей за сборную Уругвая, забив в них 36 голов. В 2010 году он стал лучшим бомбардиром на чемпионате мира. Уругвай занял четвёртую место.

На клубном уровне Форлан выигрывал чемпионат Англии, Лигу Европы, Суперкубок УЕФА.

В 2019 году футбольную карьеру завершило легендарное нидерландское трио Арьен Роббен, Уэсли Снейдер и Робин ван Перси.

Арьен Роббен

35-летний игрок за свою карьеру выступал в таких клубах как нидерландские "Гронинген" и ПСВ, "Челси", испанский "Реал" и немецкая "Бавария".

С последними четырьмя клубами он выигрывал национальные чемпионаты. В 2013 году именно гол Роббена принес "Баварии" победу в Лиге чемпионов в матче против дортмундской "Боруссии".


Арьен Роббен. Фото: thestar.com

Тогда мюнхенцы победили 2:1. В целом Роббен выиграл в карьере 29 трофеев, 20 из которых – именно в составе "Баварии" (8 побед в Бундеслиге, 5 побед в Кубке Германии, 5 побед в Суперкубке Германии, по одной победе в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА).

Также сыграл 96 матчей за сборную Нидерландов, забив 37 голов. С ней он стал вице-чемпионом мира в 2010 году и бронзовым призером в 2014 году.

Робин ван Перси

"Летучий голландец", как называют Робина, провел удивительную футбольную карьеру. С "Фейеноордом" он стал обладателем Кубка УЕФА, Кубка Нидерландов и Суперкубка.

В лондонском "Арсенале" ван Перси выиграл Суперкубок Англии и Кубок. После этого Робин под шквал критики перешел в "Манчестер Юнайтед". С "красными дьяволами" ван Перси выиграл чемпионат и Суперкубок Англии.


Робин ван Перси. Фото: з відкритих джерел

В составе сборной Нидерландов он серебряный призер чемпионата мира 2010 и бронзовый призер чемпионата мира 2014. Робин за свою карьеру сыграл 594 матчей, в которых забил 274 гола.

Уэсли Снейдер

Легендарный голландец демонстрировал невероятную игру в полузащите. Уэсли выступал за "Аякс", "Реал", "Интер" и "Галатасарай". Он чемпион Нидерландов в составе "Аякса" и обладатель Кубка и Суперкубка Нидерландов.

С мадридским "Реалом" и итальянским "Интером" он по одному разу выигрывал национальное первенство. С "Интером" в 2010 году Уэсли оформил так называемый "требл": миланцы выиграли чемпионат Италии, Кубок и Лигу чемпионов. Впоследствии "нерроадзури" еще и получили Суперкубок Италии.


Уэсли Снейдер. Фото: из открытых источников

Уэсли лучший полузащитник 2010 года по версии УЕФА, обладатель "Бронзовой бутсы" чемпионата мира 2010, обладатель "Серебряного мяча" чемпионата мира 2010, попал в символическую сборную чемпионата Европы 2008 года по версии FIFA и в символическую сборную чемпионата мира 2010 года.

Дарио Срна

Дарио Срна наиболее знакомый украинским болельщикам. За игрой хорвата фанаты "Шахтера" неоднократно имели возможность наблюдать вживую. Свою карьеру Срна начинал в хорватском клубе "Хайдук". С этой командой он стал чемпионом Хорватии.

Самый успешный период карьеры Срны был именно в украинском "Шахтере". С "горняками" он 9 раз выиграл чемпионат Украины, семь раз выиграл Кубок Украины и 8 раз Суперкубок. Именно с хорватом "Шахтер" в 2009 году завоевал Кубок УЕФА.


Дарио Срна. Фото: shakhtar.com

Срна был капитаном сборной Хорватии. После сезона в итальянской команде "Кальяри" хорват вернулся в структуру "Шахтера".

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Автор: Михаил Гема
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Лига Европы Манчестер Сити ФК Ливерпуль ФК Барселона Шахтер ФК Интер Реал Арсенал Челси Бавария Лига чемпионов Атлетико Манчестер Юнайтед
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