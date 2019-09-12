Легенды украинского футбола проведут товарищеский матч в Торонто

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Сборная Украины среди ветеранов
Сборная Украины среди ветеранов / УАФ

15 сентября в Торонто футбольная сборная Украины среди ветеранов проведет товарищеский матч против сборной украинцев Канады.

Поединок состоится в рамках турне легенд украинского футбола, направленного на поддержку военных и объединения украинцев во всем мире, сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

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Поединок Сборная Украины среди ветеранов — Сборная украинцев Канады состоится 15 сентября в Торонто на стадионе Esther Shiner Stadium и начнется в 18:00.

Главный тренер сборной Украины Анатолий Демьяненко пригласил на игру в Торонто следующих футболистов: Мирона Маркевича, Олега Собуцкого, Сергея Нагорняка, Эдуарда Цихмейструка, Юрия Максимова, Руслана Ротаня, Виталия Реву, Вячеслава Свидерского, Олега Шелаева, Виталия Самойлова, Богдана Шершуна, Николая Ищенко, Виталия Мандзюка, Алексея Белика и Виктора Уляницького.

В состав соперников вошли лучшие игроки четырех украинских команд, выступающих в разных лигах Торонто.

Отметим, что всемирное турне футбольной сборной Украины среди ветеранов продолжается уже четвертый год. Раньше звезды украинского футбола проводили матчи и встречались с диаспорой в США и Канаде, Грузии и Франции, Испании и Венгрии, Бразилии и Аргентине.

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Теги: Футбол Спорт
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