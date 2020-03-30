Легенды на виртуальном ринге: Майк Тайсон дважды отправил Мухаммеда Али в нокдаун – видео

Через пандемию коронавируса все спортивные мероприятия были отменены, поэтому Всемирная боксерская суперсерия (WBSS) провела виртуальный турнир среди легенд. Зрители смогли увидеть бой двух легендарных боксеров – Майка Тайсона и Мухаммеда Али.

Такие виртуальные соревнования проходят также в футболе. В финальном боксерском поединке же встретились американцы Мухаммед Али и Майк Тайсон.

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Уже в первом раунде Али отправил соперника в нокдаун, но во втором и пятом сам побывал на полу ринга.

В итоге бой продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Тайсону– 114:111, 114:111, 114:111. Интересно, какой результат был бы в реальном поединке.

В реальной жизни встреча Али и Тайсона на боксерском ринге была невозможной. В декабре 1981 года Мухаммед провел свой последний бой, уступив канадцу Тревору Бербику. Свой дебютный поединок Тайсон провел в марте 1985-го года, после которого была серия из 37 успешных выходов в ринг.

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