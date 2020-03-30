24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Легенды на виртуальном ринге: Майк Тайсон дважды отправил Мухаммеда Али в нокдаун – видео

- Читати новину українською
Майк Тайсон против Мухаммеда Али / boxinglegends

Через пандемию коронавируса все спортивные мероприятия были отменены, поэтому Всемирная боксерская суперсерия (WBSS) провела виртуальный турнир среди легенд. Зрители смогли увидеть бой двух легендарных боксеров – Майка Тайсона и Мухаммеда Али.

Такие виртуальные соревнования проходят также в футболе. В финальном боксерском поединке же встретились американцы Мухаммед Али и Майк Тайсон.

Читайте также Меня поражает Василий Ломаченко, – Майк Тайсон

Уже в первом раунде Али отправил соперника в нокдаун, но во втором и пятом сам побывал на полу ринга.

В итоге бой продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Тайсону– 114:111, 114:111, 114:111. Интересно, какой результат был бы в реальном поединке.

В реальной жизни встреча Али и Тайсона на боксерском ринге была невозможной. В декабре 1981 года Мухаммед провел свой последний бой, уступив канадцу Тревору Бербику. Свой дебютный поединок Тайсон провел в марте 1985-го года, после которого была серия из 37 успешных выходов в ринг.

Следите за последними новостями спорта в нашем​ Twitter и Telegram.

Автор: София Кулай
Теги: Новости Спорта Спорт Техно Киберспорт Бокс
Комментарии

Читайте также

сегодня , 07:00 Официальный перенос боя Усика, ляп Ломаченко и другие новости спорта 29 марта
Інші види спорту 1158
сегодня , 11:46 Английскую Премьер-лигу хотят доиграть в изолированных лагерях
Футбол 211
сегодня , 06:10 Новости о коронавирусе 29 марта: 475 случаев в Украине, умер экс-заместитель Киевской ОГА
Новини України 54333
сегодня , 11:58 Умер звездный футболист "Атлетико" Хосе Луис Капон, врачи подозревают, что из-за коронавируса
Футбол 582
сегодня , 11:19 Рейс из Вьетнама: на самоизоляцию пошли все, у кого-то сдали нервы из-за слухов об обсервации
Новини України 23446
сегодня , 09:15 Не исключаю свое возвращение в "Динамо": Ярмоленко о будущей судьбе карьеры
Футбол 349
сегодня , 11:11 Коронавирус в Украине: заразились 480 человек
Лікування 141578
сегодня , 10:20 Капитан "Астон Виллы" Грилиш разбил свой Range Rover, перед тем призывая всех оставаться дома
Футбол 421
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 13:37 Легенды на виртуальном ринге: Майк Тайсон дважды отправил Мухаммеда Али в нокдаун – видео
Софія Кулай
сегодня 11:58 Умер звездный футболист "Атлетико" Хосе Луис Капон, врачи подозревают, что из-за коронавируса
Софія Кулай
29 марта 12:41 Усик – Чисора: бой официально переносят
Михайло Гема
28 марта 18:30 Невероятная история украинской спортсменки, в честь которой создали уникальную куклу Барби
Марченко Олена
28 марта 16:30 Какие спортсмены заболели и выздоровели от коронавируса – список
Михайло Гема

Новости
Больше новостей
Залиште відгук