Легенды: Зинченко взял интервью у Шевченко в Манчестере – фото

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Андрей Шевченко и Александр Зинченко / instagram.com/zinchenko_96

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко встретился с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко накануне матча "горожан" против "Шахтера" (1:1) в Лиге чемпионов.

Футболист и тренер вместе посетили стадион "Манчестер Сити" – "Этихад". Саша попробовал себя в роли журналиста клубного канала и поставил Шевченко несколько вопросов.

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Фотографиями с главным тренером сборной Украины Зинченко поделился на своей странице в Instagram.


Александр Зинченко и Андрей Шевченко / Фото: instagram.com/zinchenko_96

К слову, после ничейного результата в Манчестере "Шахтер" занимает 2 место в турнирной таблице группы С. Решающий матч группового этапа "горняки" проведут 11 декабря против "Аталанты".

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Манчестер Сіті – Шахтар Андрей Шевченко Александр Зинченко Футбол
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