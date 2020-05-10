Легионер "Динамо" рассказал, перейдет ли в другой клуб
Полузащитник "Динамо" Миккель Дуелунд прокомментировал слухи, что он покинет киевский клуб. Датского футболиста связывают с турецким "Трабзонспором".
В своем инстаграме Дуелунд призвал не верить в трансферные слухи, сообщает 24 канал.
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Игрок утверждает, что его будущее в Киеве.
"Не верьте всему, что читаете. Мое будущее в Киеве", – написал Дуелунд в инстаграме.
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Турецкое издание Fotospor сообщило, что "Динамо" якобы готово продать Дуелунда. Также сообщалось, что датский хавбек заинтересован в том, чтобы покинуть команду.
Дуэлунд перешел в "Динамо" летом 2018 года из датского "Митьюлланда" за 4 млн евро. Контракт датчанина рассчитан до лета 2023 года.
Transfermarkt оценивает хавбека в 2,4 миллиона евро.
В сезоне 2019/20 полузащитник провел лишь 4 матча за первую команду.
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