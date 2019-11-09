Легионер "Александрии" получил вызов в свою сборную на матчи против Словении и Австрии

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Каспарс Дубра
Каспарс Дубра

Защитник "Александрии" Каспарс Дубра получил вызов в сборную Латвии. Он может сыграть за свою национальную сборную в отборе на Евро-2020.

Каспарс Дубра является одним из основных защитников сборной Латвии. Он сыграл в шести матчах квалификации Евро-2020. Всего в его активе 35 матчей за национальную команду.

Однако в отборе на Евро-2020 Латвия выступает крайне неудачно. Команда проиграла все восемь матчей, поэтому потеряла возможность пробиться на Чемпионат Европы.

16 ноября латыши на выезде сыграют против Словении, за которую выступает игрок "Динамо" Беньямин Вербич. А 19 ноября будут принимать дома сборную Австрии.

Стоит добавить, что Каспарс Дубра, который только в этом сезоне перешел в "Александрию", является одним из основных игроков украинского клуба. В этом сезоне он сыграл в 13 матчах за команду.

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Теги: Спорт Футбол Евро-2020 ФК Александрия
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