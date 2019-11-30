Легионер "Динамо" хочет вернуться в родной клуб из-за дочери

Стали известны новые детали возможного перехода защитника "Динамо" Сидклея в "Коринтианс".

Согласно информации издания Medium, одной из причин такого сильного желания футболиста перейти в свой старый клуб является его дочь Ана Клара, которая на данный момент живет со своей матерью в Куритибу.

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И, несмотря на инициативу со стороны игрока, клуб не намерен полностью выкупать контракт 26-летнего бразильца, а планирует взять его в аренду на весь 2020 год.

В текущем сезоне Сидклей ни разу не сыграл за киевский клуб. Всего на его счету 1 гол и 2 асиста в 23 матчах за "Динамо".

Авторитетный портал Тransfermarkt оценивает игрока в 4,5 миллиона евро. Его контракт с украинским клубом рассчитан до лета 2023 года.