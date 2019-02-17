Легионер "Динамо" может покинуть клуб, не сыграв и сезона за команду
Бразильский полузащитник "Динамо" Че-Че может покинуть киевский клуб, не отыграв за команду и сезона.
26-летний футболист попал в сферу интересов бразильского "Сан-Паулу".
Читайте также: Суркис рассказал о финансах "Динамо": самая большая зарплата не дотягивает даже до миллиона
Как сообщает Somos São Paulinos, тренер "трехцветных" Кука попросил руководство клуба подписать ряд новичков. В его списке оказался и полузащитник "Динамо" Че-Че.
В текущем сезоне Че-Че сыграл за "Динамо" 15 матчей, в которых отдал только одну результативную передачу.
Ряды "Динамо" Че-Че пополнил летом 2018 года, когда перешел из бразильского клуба "Палмейрас".
Источник: 24 Канал
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии