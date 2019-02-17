Легионер "Динамо" может покинуть клуб, не сыграв и сезона за команду

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Че-Че
Че-Че / twitter.com

Бразильский полузащитник "Динамо" Че-Че может покинуть киевский клуб, не отыграв за команду и сезона.

26-летний футболист попал в сферу интересов бразильского "Сан-Паулу".

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Как сообщает Somos São Paulinos, тренер "трехцветных" Кука попросил руководство клуба подписать ряд новичков. В его списке оказался и полузащитник "Динамо" Че-Че.

В текущем сезоне Че-Че сыграл за "Динамо" 15 матчей, в которых отдал только одну результативную передачу.

Ряды "Динамо" Че-Че пополнил летом 2018 года, когда перешел из бразильского клуба "Палмейрас".

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Теги: Футбол Спорт Трансферы Динамо
Источник: 24 Канал
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