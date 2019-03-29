Легионер "Динамо" отказывается покидать клуб: Названа неожиданная причина

Бразильский полузащитник киевского "Динамо" Витор Буэно не планирует возвращаться в "Сантос", где играл до того, как переехал в Украину.

Футболист, который не получает игровую практику в Киеве, не готов отказываться от зарплаты в "Динамо" ради возвращения в Бразилию, сообщает Gazeta Esportiva.

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"Сантос" предлагает ему радикальное снижение зарплаты, что не устраивает футболиста.

Бразилец арендован у "Сантоса" до лета 2020 года. В то же время "Сантос" арендовал у киевлян парагвайца Дерлиса Гонсалеса и хочет выкупить игрока.

В этом сезоне Буэно сыграл во всех турнирах всего три матча за "Динамо", не отметившись результативными действиями.

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