Легионер "Динамо" отклонил предложения двух европейских клубов и хочет остаться с киевлянами

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Карлос Самбрано
Карлос Самбрано / ФК "Динамо"

Защитник "Динамо" Карлос Самбрано отклонил предложения двух зарубежных клубов, поскольку хочет играть в Киеве.

Заинтересованность в услугах Карлоса Самбрано проявили два неназванных европейских клуба, сообщает "Динамомания".

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Оба клуба предлагали около 1,5 млн долларов за защитника. Но сам Самбрано отклонил предложение, мотивируя это тем, что ему и его семье нравится в Киеве, и он намерен бороться за место в основном составе "Динамо".

Самбрано перешел в "Динамо" в начале 2018 года, однако за все это время ни разу не сыграл за первую команду бело-синих. Вторую часть прошлого сезона 30-летний защитник провел на правах аренды в "Базеле".

Также летом 2019 года Самбрано со сборной Перу дошел до финала Копа Америка, где уступил сборной Бразилии. Предыдущий тренер Александр Хацкевич заявлял, что не рассчитывает на игрока.

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27 октября Самбрано попал в заявку "Динамо" на матч против "Карпат" (1:1), но просидел всю игру в запасе.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Динамо
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