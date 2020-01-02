24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Легионер "Динамо" переходит в иностранный клуб

1 Читати новину українською
Сидклей / GETTY IMAGES

"Динамо" и "Коринтианс" достигли соглашения по переходу левого защитника Сидклея. Киевляне согласились на предложение бразильцев об аренде 26-летнего футболиста до конца 2020 года.

О договоренности между клубами сообщает Gazeta Esportiva. Ожидается, что переход бразильца может быть завершен к пятнице.

Читайте также: "Динамо" официально продлило контракт с легионером на 2 года

Как сообщает Yahoo Esportes, "Коринтианс" ничего не заплатят "Динамо" за Сидклея. Зато бразильцы будут платить 100% зарплаты игрока.

По информации источника, Сидклей получит бонус при подписании контракта с бразильским клубом.

Также обусловлена сумма возможного трансфера по окончании арендного соглашения в конце 2020 года.

Сидклей в этом сезоне ни разу не сыграл за киевский клуб. Всего на его счету 1 гол и 2 результативные передачи в 23 матчах за "Динамо".

Как приготовить жюльен с грибами и курицей: простой рецепт
сегодня
11776
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Трансферы Динамо Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 10:56 Умер Дэвид Стерн – бывший комиссионер НБА
Юрій Семенюк 36
сегодня 10:02 Зимние трансферы 2020: онлайн
Юрій Семенюк 522
1 января 20:10 Игрок "Брайтона" забил фантастический гол ударом через себя в матче с "Челси": видео
Юрій Семенюк 354
1 января 16:38 Александр Усик сыграл любовника в "Вечернем квартале" – видео
Юрій Семенюк 195
31 декабря 2019 17:09 Лидер "Шахтера" кардинально изменил внешность в отпуске: фото
Юрій Семенюк 151
Новости
Больше новостей
Залиште відгук