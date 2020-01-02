Легионер "Динамо" переходит в иностранный клуб

"Динамо" и "Коринтианс" достигли соглашения по переходу левого защитника Сидклея. Киевляне согласились на предложение бразильцев об аренде 26-летнего футболиста до конца 2020 года.

О договоренности между клубами сообщает Gazeta Esportiva. Ожидается, что переход бразильца может быть завершен к пятнице.

Читайте также: "Динамо" официально продлило контракт с легионером на 2 года

Как сообщает Yahoo Esportes, "Коринтианс" ничего не заплатят "Динамо" за Сидклея. Зато бразильцы будут платить 100% зарплаты игрока.

По информации источника, Сидклей получит бонус при подписании контракта с бразильским клубом.

Также обусловлена сумма возможного трансфера по окончании арендного соглашения в конце 2020 года.

Сидклей в этом сезоне ни разу не сыграл за киевский клуб. Всего на его счету 1 гол и 2 результативные передачи в 23 матчах за "Динамо".