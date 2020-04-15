Легионер "Динамо" пожаловался европейским СМИ на огромные штрафы в Украине

Нападающий "Динамо" Ибрагим Каргбо рассказал, что остался в Киеве во время карантина.

Каргбо в интервью Het Nieuwsblad рассказал о жизни в Украине в условиях карантина.

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Я остался в Киеве, сейчас не могу покинуть страну, как и моя подруга из Нидерландов. К счастью, мы все еще можем выходить на улицу по двое. Вам просто нужно взять с собой паспорт и маску, иначе заплатите штраф в размере 600 долларов.

В нынешнем сезоне я уже играл за "Руселаре" и "Льерс" до того, как подписал контракт с Динамо зимой, поэтому у меня не было права играть в официальных матчах. Также продолжаю реабилитацию после травмы колена,

– сказал Каргбо.

В Украине введен карантин из-за пандемии коронавируса до 24 апреля включительно. За нарушение режима самоизоляции в Украине штрафуют на 17 тысяч гривен.

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