Легионер "Динамо" согласовал контракт с новым клубом – заявление президента

Перуанский футболист "Динамо" Карлос Самбрано согласовал контракт с другим клубом. Защитник должен перейти в аргентинский клуб "Бока Хуниорс".

Президент "Бока Хуниорс" Хорхе Амор Амеаль убежден, что "Динамо" должно отпустить Самбрано.

Читайте также: Сделал выводы и мечтаю снова играть за "Динамо", – скандальный нападающий киевлян

"Динамо" должно отпустить Самбрано. С "Бокой" у него все улажено, он перейдет в клуб на правах свободного агента,

– цитирует Амеаля Depor.

Ранее СМИ также сообщали, что "Динамо" отпустит Самбрано в "Боку", если аргентинцы погасят задолженность киевлян перед игроком.

Журналист ESPN Эмилиано Радди сообщил, что "Динамо" имеет трехмесячную задолженность перед футболистом.