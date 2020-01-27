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Легионер "Динамо" согласовал контракт с новым клубом – заявление президента

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Карлос Самбрано / fcdynamo.kiev.ua

Перуанский футболист "Динамо" Карлос Самбрано согласовал контракт с другим клубом. Защитник должен перейти в аргентинский клуб "Бока Хуниорс".

Президент "Бока Хуниорс" Хорхе Амор Амеаль убежден, что "Динамо" должно отпустить Самбрано.

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"Динамо" должно отпустить Самбрано. С "Бокой" у него все улажено, он перейдет в клуб на правах свободного агента,
– цитирует Амеаля Depor.

Ранее СМИ также сообщали, что "Динамо" отпустит Самбрано в "Боку", если аргентинцы погасят задолженность киевлян перед игроком.

Журналист ESPN Эмилиано Радди сообщил, что "Динамо" имеет трехмесячную задолженность перед футболистом.

  • Также была информация, что Самбрано уже прошел медосмотр в "Бока Хуниорс".
  • 30-летний Самбрано перешел в "Динамо" зимой 2018 года из российского "Рубина". Летом 2018-го "Динамо" на год отдало Карлоса в аренду в "Базель".
  • За "Динамо" Самбрано не провёл ни одного официального матча.
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Динамо Трансферы
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