Легионер "Динамо" забил невероятный гол ударом через себя в падении: видео

Легионер "Динамо" Карлос де Пена забил удивительный гол за киевский клуб. Уругваец отметился голом во время тренировки "Динамо" в Турции.

Карлос укротил мяч недалеко от ворот и пробил так называемой "бисиклетой". Георгий Бущан, который был на воротах, с ударом уругвайца не справился.

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Видео гола де Пени

Что такое бисиклета?

Это удар через себя в падении. Техническое действие футболиста, когда тот, отрывая свое тело от земли, с помощью быстрого скрещивания ног бьет одной из них по мячу, после чего тот пролетает над головой этого футболиста.