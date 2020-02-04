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Легионер "Динамо" забил невероятный гол ударом через себя в падении: видео

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Карлос де Пена / fcdynamo.kiev.ua

Легионер "Динамо" Карлос де Пена забил удивительный гол за киевский клуб. Уругваец отметился голом во время тренировки "Динамо" в Турции.

Карлос укротил мяч недалеко от ворот и пробил так называемой "бисиклетой". Георгий Бущан, который был на воротах, с ударом уругвайца не справился.

Рекомендуем: "Динамо" официально продлило контракт с легионером на 2 года

Видео гола де Пени

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@carlosdepena

Допис, поширений FC Dynamo Kyiv official (@fc_dynamo_kyiv)

Что такое бисиклета?
Это удар через себя в падении. Техническое действие футболиста, когда тот, отрывая свое тело от земли, с помощью быстрого скрещивания ног бьет одной из них по мячу, после чего тот пролетает над головой этого футболиста.

  • Недавно "Динамо" начало второй тренировочный сбор в Турции. В киевском клубе сообщили новости из лазарета. В частности, стало известно отсутствие Виктора Цыганкова на первом сборе.
  • Наставник сборной Украины Андрей Шевченко 3 февраля посетил вечернюю тренировку "Динамо" в турецком Белеке. Вместе с Шевченко был помощник по сборной Украины Андреа Малдера.
  • Защитник "Динамо" Тамаш Кадар решением тренерского штаба переведен в молодежную команду. Вероятно, что Кадар переведен во второй состав за эмоциональный срыв в адрес главного тренера Алексея Михайличенко.
  • Первый официальный матч в 2020 году "Динамо" проведет 22 февраля против "Ворсклы" в чемпионате Украины.
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Динамо Спорт Футбол
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